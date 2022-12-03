Генич прокомментирует матч Аргентины и Австралии, Шнякин отработает две игры 1/8 финала ЧМ-2022
Стало известно, кто будет комментировать матчи 1/8 финала ЧМ-2022.
Продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал расписание трансляций и комментаторов первой стадии плей-офф турнира в Катаре.
Сегодня в 18:00 Александр Неценко прокомментирует игру Нидерландов и США, в 22:00 Константин Генич – матч между Аргентиной и Австралией.
4 декабря: Франция – Польша (Роман Трушечкин), Англия – Сенегал (Дмитрий Шнякин).
5 декабря: Япония – Хорватия (Роман Нагучев), Бразилия – Южная Корея (Дмитрий Шнякин).
6 декабря: Марокко – Испания (Михаил Моссаковский), Португалия – Швейцария (Роман Трушечкин).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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