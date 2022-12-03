Генич прокомментирует матч Аргентины и Австралии, Шнякин отработает две игры 1/8 финала ЧМ-2022

Стало известно, кто будет комментировать матчи 1/8 финала .

Продюсер Сергей Акулинин опубликовал расписание трансляций и комментаторов первой стадии плей-офф турнира в Катаре.

Сегодня в 18:00 Александр Неценко прокомментирует игру Нидерландов и США, в 22:00 – матч между и Австралией.

4 декабря: – (Роман Трушечкин), – Сенегал (Дмитрий Шнякин).

5 декабря: – (Роман Нагучев), – Южная Корея ( ).

6 декабря: Марокко – (Михаил Моссаковский), – ( ).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ