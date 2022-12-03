Генич прокомментирует матч Аргентины и Австралии, Шнякин отработает две игры 1/8 финала ЧМ-2022

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Стало известно, кто будет комментировать матчи 1/8 финала ЧМ-2022.

Продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал расписание трансляций и комментаторов первой стадии плей-офф турнира в Катаре.

Сегодня в 18:00 Александр Неценко прокомментирует игру Нидерландов и США, в 22:00 Константин Генич – матч между Аргентиной и Австралией. 

4 декабря: Франция – Польша (Роман Трушечкин), Англия – Сенегал (Дмитрий Шнякин).

5 декабря: ЯпонияХорватия (Роман Нагучев), Бразилия – Южная Корея (Дмитрий Шнякин).

6 декабря: Марокко – Испания (Михаил Моссаковский), Португалия – Швейцария (Роман Трушечкин).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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