«Месси много ходит, это нормально. Он не бежит назад, а выжидает момент, оставаясь тем, кто делает разницу. Идеально». Роналд де Бур о Лео
Роналд де Бур похвалил стиль игры Лионеля Месси.
– Что скажете об уровне Месси в 35 лет?
– Он много ходит, и это нормально. Месси не бежит назад, а ждет подходящего момента, чтобы вступить в игру. Идеально. Его партнеры по команде принимают эту роль. Он по-прежнему делает разницу.
Месси совершенен. Он снова забил первый гол, который является самым важным. И он силен на мяче, – сказал бывший футболист сборной Нидерландов.
Напомним, Нидерланды сыграют с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2022.
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