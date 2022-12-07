«Месси много ходит, это нормально. Он не бежит назад, а выжидает момент, оставаясь тем, кто делает разницу. Идеально». Роналд де Бур о Лео

Роналд де Бур похвалил стиль игры .

– Что скажете об уровне Месси в 35 лет?

– Он много ходит, и это нормально. Месси не бежит назад, а ждет подходящего момента, чтобы вступить в игру. Идеально. Его партнеры по команде принимают эту роль. Он по-прежнему делает разницу.

Месси совершенен. Он снова забил первый гол, который является самым важным. И он силен на мяче, – сказал бывший футболист сборной Нидерландов.

Напомним, Нидерланды сыграют с в 1/4 финала .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ