Месси пробежал с мячом 1,2 км – больше всех на ЧМ-2022 без учета центральных защитников. Педри, Модрич, де Йонг и Пулишич – в топ-5
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси лидирует на ЧМ-2022 по бегу с мячом.
35-летний футболист за четыре игры преодолел с мячом 1,187 км – больше всех.
В пятерку также попали хавбеки Педри (Испания, 972 метра), Кристиан Пулишич (США, 965), Лука Модрич (Хорватия, 917) и Френки де Йонг (Нидерланды, 898).
При составлении рейтинга не учитывались показатели центральных защитников.
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