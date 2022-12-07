Форвард сборной Аргентины Лионель Месси лидирует на по бегу с мячом.

35-летний футболист за четыре игры преодолел с мячом 1,187 км – больше всех.

В пятерку также попали хавбеки ( , 972 метра), Кристиан Пулишич (США, 965), ( , 917) и Френки де Йонг (Нидерланды, 898).

При составлении рейтинга не учитывались показатели центральных защитников.

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