«ПСЖ» согласовал с Верратти договор до 2026-го и обсуждает новые контракты с Месси и Кимпембе

Полузащитник Марко Верратти заключит с «ПСЖ» новый договор.

По данным Le Parisien, стороны согласовали контракт сроком до 2026 года. Ожидается, что документы будут оформлены в ближайшее время.

Также руководство «ПСЖ» обсуждает продление трудовых отношений с форвардом и защитником .

Верратти играет за парижскую команду с 2012 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Верратти и «ПСЖ» близки к продлению контракта до 2026 года с повышением зарплаты до 12 млн евро

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