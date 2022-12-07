«ПСЖ» согласовал с Верратти договор до 2026-го и обсуждает новые контракты с Месси и Кимпембе

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Марко Верратти Преснель Кимпембе Футбол

Полузащитник Марко Верратти заключит с «ПСЖ» новый договор.

По данным Le Parisien, стороны согласовали контракт сроком до 2026 года. Ожидается, что документы будут оформлены в ближайшее время.

Также руководство «ПСЖ» обсуждает продление трудовых отношений с форвардом Лионелем Месси и защитником Преснелем Кимпембе.

Верратти играет за парижскую команду с 2012 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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