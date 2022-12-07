Трент о Месси: «О лучшем игроке всех времен ничего и не скажешь... Мне приятно смотреть на него всякий раз, когда могу»

считает лучшим футболистом в истории.

«Ничего и не скажешь о лучшем игроке всех времен... Мне очень приятно наблюдать за его игрой, я смотрю на него всякий раз, когда могу. Смотреть на его игру просто волшебно. Даже когда Месси становится старше, он все еще удивителен.

Уверен, что никогда больше не увижу ничего подобного. Если честно, я просто стараюсь наслаждаться каждой минутой», – сказал защитник сборной и .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ