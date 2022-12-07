Аль-Хелайфи о Роналду в «ПСЖ»: «Это трудно, у нас есть Месси, Неймар и Мбаппе. Но он потрясающий игрок»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о возможном подписании Криштиану Роналду.
Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».
«Учитывая тех трех игроков, которые уже у нас есть (Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе – прим. Sports.ru), это было бы крайне затруднительно, но я желаю ему удачи.
Он потрясающий футболист, он остается отличным игроком», – сказал Аль-Хелайфи.
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