Аль-Хелайфи о Роналду в «ПСЖ»: «Это трудно, у нас есть Месси, Неймар и Мбаппе. Но он потрясающий игрок»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о возможном подписании Криштиану Роналду.

Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Учитывая тех трех игроков, которые уже у нас есть (Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе – прим. Sports.ru), это было бы крайне затруднительно, но я желаю ему удачи.

Он потрясающий футболист, он остается отличным игроком», – сказал Аль-Хелайфи.

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