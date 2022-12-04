Хитцльспергер о протесте сборной Германии: «Игроки слишком много об этом думали, и это сказалось на игре. Но заметьте, что никто не использовал это как оправдание»

высказался о влиянии на игру протеста сборной Германии на .

«Я думаю, что игрокам пришлось слишком много этим заниматься, и в конечном итоге это не способствовало хорошей игре.

Но стоит отметить и то, что до сих пор ни один игрок не использовал это в свое оправдание, и, думаю, это очень хорошо.

Мы – и я, конечно, в том числе – или футбольный союз, конечно, не можем требовать от команды, чтобы она сделала это сейчас. Это больше не будет работать. Мы и в самом деле поплатились за это», – сказал экс-игрок сборной для ARD.

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