Только Нойер и Горетцка выступали за акцию в поддержку ЛГБТ из игроков Германии. О жесте с закрытыми ртами договорились при участии Киммиха
Инициаторами протеста сборной Германии на ЧМ-2022 были Мануэль Нойер и Леон Горетцка.
По информации канала ARD, большинство игроков сборной Германии не хотели устраивать акции после запрета ФИФА на ношение радужной капитанской повязки.
Нойер и Горетцка были инициаторами протеста, предлагая разные варианты акций.
Решение фотографироваться с закрытым рукой ртом перед матчем группового этапа против сборной Японии (1:2) также поддержал Йозуа Киммих.
Другие игроки отнеслись к этому критически, однако в итоге все же пошли на компромисс.
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