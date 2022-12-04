Только Нойер и Горетцка выступали за акцию в поддержку ЛГБТ из игроков Германии. О жесте с закрытыми ртами договорились при участии Киммиха

Инициаторами протеста сборной Германии на были и .

По информации канала ARD, большинство игроков сборной не хотели устраивать акции после запрета ФИФА на ношение радужной капитанской повязки.

Нойер и Горетцка были инициаторами протеста, предлагая разные варианты акций.

Решение фотографироваться с закрытым рукой ртом перед матчем группового этапа против сборной Японии (1:2) также поддержал .

Другие игроки отнеслись к этому критически, однако в итоге все же пошли на компромисс.

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