Только Нойер и Горетцка выступали за акцию в поддержку ЛГБТ из игроков Германии. О жесте с закрытыми ртами договорились при участии Киммиха

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Инициаторами протеста сборной Германии на ЧМ-2022 были Мануэль Нойер и Леон Горетцка.

По информации канала ARD, большинство игроков сборной Германии не хотели устраивать акции после запрета ФИФА на ношение радужной капитанской повязки.

Нойер и Горетцка были инициаторами протеста, предлагая разные варианты акций.

Решение фотографироваться с закрытым рукой ртом перед матчем группового этапа против сборной Японии (1:2) также поддержал Йозуа Киммих.

Другие игроки отнеслись к этому критически, однако в итоге все же пошли на компромисс.

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