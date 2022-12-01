Из-за гомофобных кричалок ФИФА завела два дела против Мексики – после игр с Польшей и Саудовской Аравией

Дисциплинарный комитет изучает информацию о гомофобных кричалках фанатов сборной Мексики.

Расследование открыто в связи с оскорблениями, звучавшими со стороны болельщиков на игре с Саудовской Аравией (2:1) на .

Это уже второе дело в отношении Мексики на этом турнире. Первое было открыто из-за предполагаемых гомофобных кричалок на игре с Польшей (0:0).

У Мексики самые красивые фанаты, которые приносят праздник. Будем по ним скучать

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ