Из-за гомофобных кричалок ФИФА завела два дела против Мексики – после игр с Польшей и Саудовской Аравией
Дисциплинарный комитет ФИФА изучает информацию о гомофобных кричалках фанатов сборной Мексики.
Расследование открыто в связи с оскорблениями, звучавшими со стороны болельщиков на игре с Саудовской Аравией (2:1) на ЧМ-2022.
Это уже второе дело в отношении Мексики на этом турнире. Первое было открыто из-за предполагаемых гомофобных кричалок на игре с Польшей (0:0).
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