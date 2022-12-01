Из-за гомофобных кричалок ФИФА завела два дела против Мексики – после игр с Польшей и Саудовской Аравией

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Дисциплинарный комитет ФИФА изучает информацию о гомофобных кричалках фанатов сборной Мексики.

Расследование открыто в связи с оскорблениями, звучавшими со стороны болельщиков на игре с Саудовской Аравией (2:1) на ЧМ-2022.

Это уже второе дело в отношении Мексики на этом турнире. Первое было открыто из-за предполагаемых гомофобных кричалок на игре с Польшей (0:0).

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