Тухелю было бы интересно возглавить сборную Германии, Клоппу – нет (Кристиан Фальк)

не против возглавить сборную .

По данным журналиста Кристиана Фалька, бывший тренер «Челси» был бы заинтересован в работе в немецкой сборной.

При этом главного тренера «Ливерпуля» работа в сборной Германии на данный момент не интересует.

Напомним, Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2022. Сообщалось, что может покинуть пост главного тренера сборной.

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