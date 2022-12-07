Тухелю было бы интересно возглавить сборную Германии, Клоппу – нет (Кристиан Фальк)

Теги Ливерпуль Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не против возглавить сборную Германии.

По данным журналиста Кристиана Фалька, бывший тренер «Челси» был бы заинтересован в работе в немецкой сборной.

При этом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа работа в сборной Германии на данный момент не интересует.

Напомним, Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2022. Сообщалось, что Ханси Флик может покинуть пост главного тренера сборной.

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