Рангник может стать менеджером сборной Германии. Другие кандидаты – Хитцльспергер, Заммер, Маттеус, Хедира, Лам, Бобич
Немецкий футбольный союз рассматривает ряд кандидатов на должность менеджера сборной Германии.
Оливера Бирхофф ушел с поста менеджера немецкой сборной после невыхода команды в плей-офф ЧМ-2022. Он работал в DFB 18 лет.
Сейчас организация ищет преемника Бирхоффа. Фаворитов пока нет, однако уже называют несколько имен.
Как сообщает Stern со ссылкой на Sport1, в списке кандидатов – бывшие немецкие футболисты Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Томас Хитцльспергер, Сами Хедира и Филипп Лам, а также возглавляющий сборную Австрии Ральф Рангник.
По версии Kicker, эту должность также может занять управляющий директор «Герты» Фреди Бобич.
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