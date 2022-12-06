Рангник может стать менеджером сборной Германии. Другие кандидаты – Хитцльспергер, Заммер, Маттеус, Хедира, Лам, Бобич

Немецкий футбольный союз рассматривает ряд кандидатов на должность менеджера сборной Германии.

ушел с поста менеджера немецкой сборной после невыхода команды в плей-офф ЧМ-2022. Он работал в DFB 18 лет.

Сейчас организация ищет преемника Бирхоффа. Фаворитов пока нет, однако уже называют несколько имен.

Как сообщает Stern со ссылкой на Sport1, в списке кандидатов – бывшие немецкие футболисты , , , и , а также возглавляющий сборную Австрии Ральф Рангник.

По версии Kicker, эту должность также может занять управляющий директор «Герты» .

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