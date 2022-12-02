Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. Он предпочитает клуб

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не заинтересован на данный момент в работе в сборной Германии.

49-летний специалист, который почти три месяца назад был уволен из «Челси», до сих пор свободен.

По данным Sky, Тухель предпочел бы работать в клубе, а не в сборной.

Томаса по-прежнему привлекает ежедневная работа с игроками, а не разъезды и наблюдения за футболистами в качестве тренера сборной. 

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