Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. Он предпочитает клуб
Томас Тухель не заинтересован на данный момент в работе в сборной Германии.
49-летний специалист, который почти три месяца назад был уволен из «Челси», до сих пор свободен.
По данным Sky, Тухель предпочел бы работать в клубе, а не в сборной.
Томаса по-прежнему привлекает ежедневная работа с игроками, а не разъезды и наблюдения за футболистами в качестве тренера сборной.
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