Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. Он предпочитает клуб

не заинтересован на данный момент в работе в сборной Германии.

49-летний специалист, который почти три месяца назад был уволен из , до сих пор свободен.

По данным Sky, Тухель предпочел бы работать в клубе, а не в сборной.

Томаса по-прежнему привлекает ежедневная работа с игроками, а не разъезды и наблюдения за футболистами в качестве тренера сборной.

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