«У Германии только один защитник топ-уровня — Рюдигер. Остальные допускают много ошибок». Штоффельсхаус о Бундестим

Теги Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Антонио Рюдигер Эрик Штоффельсхаус Футбол

Эрик Штоффельсхаус оценил вылет сборной Германии с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

«Очевидно, что этой команде не хватало того, что было раньше — контроля над ситуацией, эффективности. Это отличало Германию. Сейчас же сборная могла классно играть 70 минут с Японией, но потом отключиться и пропустить дважды. Это же повторилось и с Коста-Рикой. Вы хорошо смотритесь на поле, создаете массу моментов, но забываете отправить мяч в сетку.

Ну и, конечно, соглашусь со Швайнштайгером — у команды большие проблемы с обороной. Пропустить пять голов в матчах с Японией, Испанией и Коста-Рикой, ни разу не сыграть на ноль — это чересчур.

Считаю, что топ-уровня у сборной только один защитник — Рюдигер. В том числе и на стандартах. Остальные не тянут, допуская много ошибок. Ведь это не соперники разыгрывали такие классные комбинации, поражая ворота — наши сами дарили эти возможности», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».

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