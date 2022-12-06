оценил вылет сборной с по итогам группового этапа.

«Очевидно, что этой команде не хватало того, что было раньше — контроля над ситуацией, эффективности. Это отличало Германию. Сейчас же сборная могла классно играть 70 минут с Японией, но потом отключиться и пропустить дважды. Это же повторилось и с Коста-Рикой. Вы хорошо смотритесь на поле, создаете массу моментов, но забываете отправить мяч в сетку.

Ну и, конечно, соглашусь со Швайнштайгером — у команды большие проблемы с обороной. Пропустить пять голов в матчах с Японией, Испанией и Коста-Рикой, ни разу не сыграть на ноль — это чересчур.

Считаю, что топ-уровня у сборной только один защитник — Рюдигер. В том числе и на стандартах. Остальные не тянут, допуская много ошибок. Ведь это не соперники разыгрывали такие классные комбинации, поражая ворота — наши сами дарили эти возможности», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ