Бирхофф ушел с поста менеджера сборной Германии после вылета с ЧМ-2022. Он работал в DFB 18 лет
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность после ЧМ-2022.
Команда на втором чемпионате мира подряд не сумела выйти из группы, пропустив вперед Японию и Испанию.
Бирхофф и Немецкий футбольный союз расторгли контракт по соглашению сторон. Договор действовал до 2024 года.
Бывший форвард сборной Германии работал в DFB с 2004 года.
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