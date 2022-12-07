Флик может покинуть сборную Германии из-за ухода Бирхоффа
Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии.
57-летний немец глубоко потрясен уходом своего друга Оливера Бирхоффа с должности менеджера Бундестим после вылета национальной команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
Именно Бирхофф сыграл решающую роль в назначении Флика в сборную в прошлом году и служил мостиком между ним и Немецким футбольным союзом.
Теперь тренер тоже может покинуть Бундестим, несмотря на действующий до 2024 года контракт, сообщает Spox.
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