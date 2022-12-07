Роналду с улыбкой ответил на вопрос о том, счастлив ли он после 6:1: «Конечно. Португалия победила»

коротко высказался после выхода Португалии в 1/4 финала .

Нападающий, вышедший на замену на 73-й минуте при счете 5:1 в пользу Португалии, быстро прошел через микст-зону с широкой ухмылкой на лице.

выиграла у со счетом 6:1 в матче 1/8 финала. Роналду не отметился результативными действиями за 17 минут на поле.

– Вы счастливы?

– Конечно, конечно. Португалия победила, – сказал Роналду с улыбкой.

Криштиану первым ушел в раздевалку после победы сборной Португалии. Он поздравил партнеров, поаплодировал болельщикам и направился в подтрибунное помещение. Остальные футболисты команды на тот момент оставались на поле.

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