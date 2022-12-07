Сантуш о 6:1 со Швейцарией: «Неидеальный, но очень хороший вечер. Португалия не должна пропускать такие голы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча со Швейцарией (6:1).

«Неидеальный, но очень хороший вечер. Отношение к делу, сосредоточенность на протяжении всей игры. Мы провели отличный матч.

Португалия знала, как противодействовать тактике . Мы владели мячом, быстро его возвращали, действовали организованно, не оставляя свободных зон.

Мы пропустили такой гол, который не должны пропускать, но ничего страшного, будем прибавлять.

[Выход Рамуша вместо Роналду] я уже объяснял и не собираюсь снова это делать. Они разные футболисты», – сказал Сантуш.

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