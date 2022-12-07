Сантуш о 6:1 со Швейцарией: «Неидеальный, но очень хороший вечер. Португалия не должна пропускать такие голы»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча со Швейцарией (6:1).
«Неидеальный, но очень хороший вечер. Отношение к делу, сосредоточенность на протяжении всей игры. Мы провели отличный матч.
Португалия знала, как противодействовать тактике Швейцарии. Мы владели мячом, быстро его возвращали, действовали организованно, не оставляя свободных зон.
Мы пропустили такой гол, который не должны пропускать, но ничего страшного, будем прибавлять.
[Выход Рамуша вместо Роналду] я уже объяснял и не собираюсь снова это делать. Они разные футболисты», – сказал Сантуш.
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