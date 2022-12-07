Роналду первым ушел в раздевалку после разгрома Швейцарии. Он поздравил партнеров и поаплодировал болельщикам

раньше партнеров по сборной покинул поле после игры со Швейцарией (6:1).

Как сообщает O Jogo, капитан по окончании игры поздравил партнеров, поаплодировал болельщикам и направился в раздевалку. Остальные футболисты команды на тот момент оставались на поле.

37-летний форвард начал матч в запасе и вышел на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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