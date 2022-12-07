Роналду о выходе в 1/4 ЧМ-2022: «Невероятный день для Португалии с историческим результатом. Мечта жива!»

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Криштиану Роналду оценил победу Португалии над Швейцарией (6:1) и выход в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем турнире в мировом футболе. Шикарное выступление команды, полной таланта и молодости, с чем ее нужно поздравить.

Мечта жива! До конца! Вперед, Португалия!» — написал форвард сборной Португалии.

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