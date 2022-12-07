«Роналду говорил мне, что Португалия может выиграть ЧМ. Сегодня они были поразительны». Пирс Морган после 6:1

восхитился игрой в 1/8 финала .

Команда Фернанду Сантуша разгромила сборную (6:1). Хет-трик в матче сделал Гонсалу Рамуш, а вышел на замену на 73-й минуте.

«Португалия сегодня была поразительна. Роналду говорил мне, что, по его мнению, они могут выиграть ЧМ. И они действительно могут», – написал журналист в твиттере.

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