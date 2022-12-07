«Роналду говорил мне, что Португалия может выиграть ЧМ. Сегодня они были поразительны». Пирс Морган после 6:1
Пирс Морган восхитился игрой Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022.
Команда Фернанду Сантуша разгромила сборную Швейцарии (6:1). Хет-трик в матче сделал Гонсалу Рамуш, а Криштиану Роналду вышел на замену на 73-й минуте.
«Португалия сегодня была поразительна. Роналду говорил мне, что, по его мнению, они могут выиграть ЧМ. И они действительно могут», – написал журналист в твиттере.
Как Роналду провел время на скамейке? 28 фото
Португалия вышла в 1/4 финала ЧМ впервые с 2006 года. Сборная сыграет на этой стадии в третий раз
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии