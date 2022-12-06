«Ювентус», купив Кулусевски, обязал «Аталанту» подписать своего игрока. Вероятно, это был Мураторе за 7 млн евро

Опубликованы новые детали финансовых махинаций «Ювентуса».

Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. , Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Им грозят тюрьма или штрафы, готовы ордера на арест.

Расследование предполагаемых финансовых нарушений со стороны «бьянконери», проводимое прокуратурой Турина, привело к сбору огромного количества доказательств, в том числе записанных разговоров и документов, изъятых в ходе обысков в их офисах. К ним относятся и так называемые секретные соглашения, которые были связаны с сделками, но фактически не регистрировались официально.

Сейчас появились документы, касающиеся трансфера полузащитника из «Аталанты» в «Ювентус» за 35 миллионов евро плюс 9 млн в виде бонусов.

Редактор газеты Il Domani Стефано Фельти опубликовал копию соглашения, подписанного гендиректором «Аталанты» Лукой Перкасси 30 декабря 2019 года.

В этом соглашении, в связи с продажей Кулусевски в «Юве», Перкасси брал на себя обязательства купить игрока туринцев – по предложению клуба, – оцениваемого в 3 млн евро + НДС, не позднее 30 июня 2020 года.

Это обещание подписать игрока «Юве», похоже, было выполнено в июне 2020 года, сообщает Football Italia, когда приобрела за 7 млн евро, что дало «бьянконери» прирост капитала в размере 6 млн.

Итальянский хавбек затем был немедленно отдан в аренду «Реджане», потом португальской «Тонделе», он еще не играл за «Аталанту».

Что касается Кулусевски, то «Ювентус» в январе 2022 года отдал его в аренду с правом выкупа, при определенных обстоятельствах опция становится обязательством.

Фото: twitter.com/StefanoFeltri

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