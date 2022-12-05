Винисиус хочет разорвать контракт с Nike, так как считает, что его недооценивают. Вингера задело, что в рекламе к ЧМ-2022 были Родриго и Ришарлисон, а не он

хочет разорвать контракт с Nike – он недоволен отношением компании.

Вингер и сборной считает, что американская компания его недооценивает, пишут Globo Esporte и As. Из-за этого 22-летний футболист намерен разорвать контракт с Nike, срок которого рассчитан до 2028 года. Источники, близкие к игроку, исключают возможность примирения с Nike.

Винисиус считает, что не получает справедливого отношения со стороны Nike. Одной из главных причин желания футболиста прекратить отношения с компанией стала реклама, которую она подготовила к чемпионату мира.

Nike – технический спонсор сборной Бразилии – не использовала Винисиуса в маркетинговых мероприятиях к ЧМ-2022. К ним привлекли Родриго Гоэса и Ришарлисона. Форвард был главным лицом Nike в ходе презентации новой формы к ЧМ-2022.

Винисиус несколько недель назад решил расторгнуть контракт с Nike. В связи с этим вингер играет на в старой модели бутс Mercurial из прошлой коллекции.

Nike стал спонсором Винисиуса, когда ему было 13 лет.

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