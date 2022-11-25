Винисиус о дебюте на ЧМ: «Ждал этого 22 года – много мечтал и работал. Впереди 6 финалов»

доволен первым матчем сборной Бразилии на .

Вчера бразильцы выиграли у сборной (2:0) в 1-м туре группового этапа. Для вингера этот матч стал дебютным на чемпионатах мира.

«Очень рад, что мы победили в день моего дебюта. Мы начали с правильным настроем. Я ждал этого момента 22 года – много мечтал и много работал. Рад, что помог команде. Впереди шесть финалов», – сказал Винисиус после игры.

Второй тайм Бразилии – мощь. А в первом Сербия нейтрализовала Тите