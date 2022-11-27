Каземиро: «Неймар – наш лучший игрок, но Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Жезус – на таком же уровне»
Каземиро рассказал о важности Неймара для сборной Бразилии.
«Мы могли бы провести несколько дней, говоря о Неймаре, о том, какой он игрок, о его качествах и о том, насколько он важен для нашей команды. Это неизбежно, он наш самый большой игрок. Тот, кто делает разницу в нашей команде.
Однако у нас есть и другие игроки, которые выступают на том же уровне, такие как Винисиус Жуниор, Рафинья, Ришарлисон, Габриэл Жезус.
Мы, те, кто играет сзади, часто шутим, что нам жаль наших соперников, потому что мы можем заменить Рафинью на Антони, Ришарлисона на Габриэля Жезуса. У нас есть Родриго, Габриэл Мартинелли.
У нас широкий выбор вариантов [на скамейке запасных]. Это здорово для нас. Но это не меняет того факта, что Неймар – наш лучший игрок», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Напомним, нападающий «ПСЖ» получил повреждение в матче против Сербии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) и был заменен на 79-й минуте.
Тите: «В матче с Сербией было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу»
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