Каземиро: «Неймар – наш лучший игрок, но Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Жезус – на таком же уровне»

Каземиро рассказал о важности Неймара для сборной .

«Мы могли бы провести несколько дней, говоря о Неймаре, о том, какой он игрок, о его качествах и о том, насколько он важен для нашей команды. Это неизбежно, он наш самый большой игрок. Тот, кто делает разницу в нашей команде.

Однако у нас есть и другие игроки, которые выступают на том же уровне, такие как , Рафинья, Ришарлисон, Габриэл Жезус.

Мы, те, кто играет сзади, часто шутим, что нам жаль наших соперников, потому что мы можем заменить Рафинью на Антони, Ришарлисона на Габриэля Жезуса. У нас есть Родриго, Габриэл Мартинелли.

У нас широкий выбор вариантов [на скамейке запасных]. Это здорово для нас. Но это не меняет того факта, что Неймар – наш лучший игрок», – сказал полузащитник .

Напомним, нападающий получил повреждение в матче против Сербии в 1-м туре группового этапа (2:0) и был заменен на 79-й минуте.

Тите: «В матче с Сербией было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу»

Кафу: «Неймар – звезда, особенный. Но чтобы Бразилия стала чемпионом мира, нельзя зависеть от него одного»