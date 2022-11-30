Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом. Дани Алвес может выйти в старте
Сборная Бразилии сыграет с Камеруном резервным составом.
По данным Globo Esporte, главный тренер бразильцев Тите проведет серьезную ротацию в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022. Бразилия гарантировала себе участие в 1/8 финала по итогам двух туров.
Если не произойдет чего-то экстраординарного, в старте у Бразилии выйдут вратарь Эдерсон, защитники Дани Алвес, Эдер Милитао, Бремер и Алекс Теллес. В центре поля, скорее всего, сыграют Фабиньо и Бруно Гимараэс.
Среди атакующих футболистов хорошие шансы на место в составе есть у Родриго Гоэса, Антони, Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли.
Также появиться на поле могут Эвертон Рибейро и Педро Абреу, но они вряд ли сыграют с первых минут.
Бразилия сыграет с Камеруном 2 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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