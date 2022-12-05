Фанаты сборной Франции убрали мусор на трибунах после победы над Польшей, поддержав традицию Японии
Болельщики сборной Франции убрались на трибунах после победы сборной над Польшей (3:1).
После выхода французской команды в 1/4 финала ЧМ-2022 болельщики задержались на трибунах и убрали мусор в специальные мешки, поддержав традицию, начатую болельщиками сборной Японии.
Напомним, после победы над Германией (2:1) игроки сборной Японии убрались в раздевалке и оставили оригами, а фанаты унесли мусор с трибун. Аналогичным образом футболисты и болельщики сборной Японии вели себя во время ЧМ-2018.
Фото: twitter.com/GFFN
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