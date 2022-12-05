Фанаты сборной Франции убрали мусор на трибунах после победы над Польшей, поддержав традицию Японии

Теги Сборная Японии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

Болельщики сборной Франции убрались на трибунах после победы сборной над Польшей (3:1).

После выхода французской команды в 1/4 финала ЧМ-2022 болельщики задержались на трибунах и убрали мусор в специальные мешки, поддержав традицию, начатую болельщиками сборной Японии.

Напомним, после победы над Германией (2:1) игроки сборной Японии убрались в раздевалке и оставили оригами, а фанаты унесли мусор с трибун. Аналогичным образом футболисты и болельщики сборной Японии вели себя во время ЧМ-2018.

Фото: twitter.com/GFFN

Почему японцы везде убирают за собой мусор, снимают обувь в театре и ведут в школах уроки чистоты

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные