Фанаты сборной Франции убрали мусор на трибунах после победы над Польшей, поддержав традицию Японии

Болельщики сборной убрались на трибунах после победы сборной над Польшей (3:1).

После выхода французской команды в 1/4 финала болельщики задержались на трибунах и убрали мусор в специальные мешки, поддержав традицию, начатую болельщиками сборной Японии.

Напомним, после победы над Германией (2:1) игроки сборной Японии убрались в раздевалке и оставили оригами, а фанаты унесли мусор с трибун. Аналогичным образом футболисты и болельщики сборной вели себя во время ЧМ-2018.

Фото: twitter.com/GFFN

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