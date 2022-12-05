Президент Польского футбольного союза: «ЧМ для нас окончен, но мы уходим с высоко поднятой головой. Первый за 36 лет выход из группы – это успех»

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Президент Польского футбольного союза подвел итоги выступления сборной на ЧМ-2022.

Польша в 1/8 финала уступила Франции (1:3).

«Для нашей сборной чемпионат мира окончен, но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто были сильнее.

Выход из группы, первый за 36 лет, – это успех. Спасибо за это тренеру, футболистам и нашим болельщикам», – написал Цезари Кулеша.

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