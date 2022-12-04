«Есть три гения: Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока не дотягивает!» Колосков о форварде Франции
Вячеслав Колосков оценил выступление сборной Франции в матче с Польшей (3:1) на ЧМ-2022.
– Это была лучшая игра сборной Франции на чемпионате мира. Они прибавляют от игры к игре. В группе французы выступили на процентов сорок своих возможностей. Сегодня они показали роскошный футбол!
Наверное, их нельзя назвать основными претендентами на титул. Но они одни из ключевых фаворитов мундиаля.
– Рано говорить, гений Мбаппе или нет?
– Для меня на данный момент есть три футбольных гения: Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока до них не дотягивает! – сказал почетный президент РФС.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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