«Есть три гения: Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока не дотягивает!» Колосков о форварде Франции

Вячеслав Колосков оценил выступление сборной Франции в матче с Польшей (3:1) на .

– Это была лучшая игра сборной на чемпионате мира. Они прибавляют от игры к игре. В группе французы выступили на процентов сорок своих возможностей. Сегодня они показали роскошный футбол!

Наверное, их нельзя назвать основными претендентами на титул. Но они одни из ключевых фаворитов мундиаля.

– Рано говорить, гений Мбаппе или нет?

– Для меня на данный момент есть три футбольных гения: , и Месси. Мбаппе пока до них не дотягивает! – сказал почетный президент .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ