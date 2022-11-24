Игроки Японии после 2:1 с Германией убрали за собой в раздевалке и оставили там оригами. Фанаты унесли мусор с трибун

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Игроки сборной Японии после победы над Германией навели идеальный порядок в раздевалке.

Также японцы оставили оригами в раздевалке, рассказала пресс-служба ФИФА.

«После исторической победы над Германией в четвертый день чемпионата мира японские болельщики убрали мусор на стадионе, а сборная Японии оставила свою раздевалку вот такой. Безупречно. Спасибо большое», – сказано в сообщении ФИФА.

Напомним, аналогичным образом игроки и болельщики сборной Японии вели себя во время ЧМ-2018.

Фото: twitter.com/FIFAcomtwitter.com/FIFAcom

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