Игроки Японии после 2:1 с Германией убрали за собой в раздевалке и оставили там оригами. Фанаты унесли мусор с трибун
Игроки сборной Японии после победы над Германией навели идеальный порядок в раздевалке.
Также японцы оставили оригами в раздевалке, рассказала пресс-служба ФИФА.
«После исторической победы над Германией в четвертый день чемпионата мира японские болельщики убрали мусор на стадионе, а сборная Японии оставила свою раздевалку вот такой. Безупречно. Спасибо большое», – сказано в сообщении ФИФА.
Напомним, аналогичным образом игроки и болельщики сборной Японии вели себя во время ЧМ-2018.
Фото: twitter.com/FIFAcom, twitter.com/FIFAcom
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