Португалия, Испания, Франция, Англия – в нижней половине сетки ЧМ-2022, Аргентина и Бразилия – в верхней
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
Сборные Аргентины и Бразилии оказались в верхней половине сетки и могут встретиться в полуфинале.
Сборные Португалии, Испании, Франции и Англии находятся в нижней половине сетки.
Все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022:
3 декабря
Нидерланды – США
Аргентина – Австралия
4 декабря
Англия – Сенегал
Франция – Польша
5 декабря
Япония – Хорватия
Бразилия – Южная Корея
6 декабря
Марокко – Испания
Португалия – Швейцария
Сетка плей-офф ЧМ-2022: кто с кем сыграет в 1/8 финала?
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