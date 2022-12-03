Португалия, Испания, Франция, Англия – в нижней половине сетки ЧМ-2022, Аргентина и Бразилия – в верхней

Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Сборные Аргентины и Бразилии оказались в верхней половине сетки и могут встретиться в полуфинале.

Сборные Португалии, Испании, Франции и Англии находятся в нижней половине сетки.

Все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022:

3 декабря

Нидерланды – США

Аргентина – Австралия

4 декабря

Англия – Сенегал

Франция – Польша

5 декабря

Япония – Хорватия

Бразилия – Южная Корея

6 декабря

Марокко – Испания

Португалия – Швейцария

Сетка плей-офф ЧМ-2022: кто с кем сыграет в 1/8 финала?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ