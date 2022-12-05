Экс-футболистка Англии об отмене гола Жиру бисиклетой: «Плохая работа судьи. На месте Оливье я была бы в ярости»
Судью раскритиковали за отмену красивого гола Оливье Жиру в матче против Польши.
«На месте Жиру я была бы в ярости. Судья очень плохо отработал в этом эпизоде.
Фола не было – Жиру отправил мяч в дальний угол ворот, а Шченсны столкнулся с Кэшем, и там не было травмы головы», – сказала экс-футболистка сборной Англии Лианн Сандерсон.
На 57-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Польши (3:1) Оливье Жиру забил бисиклетой, однако судья из Венесуэлы Хесус Валенсуэла не засчитал гол, посчитав, что Рафаэль Варан нарушил правила в данном эпизоде, столкнувшись со Шченсным.
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