Франция — Польша — 3:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 04.12.2022

4 декабря прошел матч ⅛ финала Чемпионата мира по футболу Франция – Польша. Игра прошла в Дохе на поле стадиона «Аль-Тумама». В четвертьфинал прошла сборная Франции. Трехцветные выиграли 3:1. Первый гол на счету Оливье Жиру. Дубль на счету Килиана Мбаппе. За Польшу забил Роберт Левандовский с пенальти.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Франция с первым минут стала контролировать мяч. На 20-й секунде французы заработали опасный штрафной. Первые пять минут вместили в себя угловой, розыгрыш которого закончился опасным ударом Варана. На 12 минуте Шченсны впервые в матче вступил в игру. Тчуамени метров с 25 точно пробил в створ.

Польша выдержала стартовый натиск французской команды. После 15-й минуты польские игроки выше подняли линию прессинга. Это привело к первому опасному удару Польши. Левандовский пробил издали, мяч пролетел рядом со штангой.

На 29 минуте Франция была близка к первому голу. Дембеле ворвался в штрафную и сделал прострел на Жиру. Форвард не смог замкнуть прострел, мяч улетел за лицевую линию. На 37 минуте свое мастерство продемонстрировал Льорис. Зелиньский точно пробил во вратаря с центра штрафной площади. При добивании мяч пролетел мимо ворот.

На 44 минуте Франция вышла вперед Жиру получил проникающую передачу от Мбаппе в штрафной и пробил мимо голкипера. Для Жиру гол стал 52 за сборную. Это рекорд Франции. Жиру побил рекорд Тьерри Анри.

В первые десять минут второго тайма Франция активно использовала Дембеле и Мбаппе, которые старались убегать в атаки по своим флангам. Опасных ударов не было. Далее сценарий матча не изменился.

На 74 минуте Мбаппе удвоил преимущество французской сборной. Франция убежала в контратаку. Дембеле протащил мяч через все поле и сделал передачу на Мбаппе. У форварда было время обработать мяч и точно прицелиться. Мбаппе сильно пробил в верхний ближний угол. После пропущенного гола Польша не старалась отыграться. На 90 минуте Мбаппе оформил дубль. Форвард пробил примерно с той же позиции, но уже в дальний угол. Для Мбаппе гол стал девятым на ЧМ и пятым в Катаре.

На пятой компенсированной минуте Польша получила право на 11-метровый. Рефери не увидел игру рукой, но ему подсказал помощник на ВАР. К точке подошел Левандовский. Форвард пробил слабо и Льорис забрал мяч. Голкипер до удара вышел из ворот, что привело ко второй попытке Левандовского. На этот раз мяч и голкипер оказались в разных углах.

Видеообзор матча Франция – Польша