Жиру догнал лучших бомбардиров ЧМ-2022 – Месси, Мбаппе, Морату, Рэшфорда, Гакпо и Валенсию

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Оливье Жиру забил 3 гола на ЧМ-2022.

Форвард сборной Франции отметился забитым мячом в матче 1/8 финала против Польши. До этого у него был дубль против Австралии (4:1).

Жиру вошел в число лидеров списка бомбардиров ЧМ-2022, догнав Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Маркуса Рэшфорда, Коди Гакпо, Альваро Морату и Эннера Валенсию (уже покинул турнир), у которых тоже по 3 гола.

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