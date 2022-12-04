Жиру догнал лучших бомбардиров ЧМ-2022 – Месси, Мбаппе, Морату, Рэшфорда, Гакпо и Валенсию

забил 3 гола на .

Форвард сборной отметился забитым мячом в матче 1/8 финала против . До этого у него был дубль против Австралии (4:1).

Жиру вошел в число лидеров списка бомбардиров ЧМ-2022, догнав , , , Коди Гакпо, и Эннера Валенсию (уже покинул турнир), у которых тоже по 3 гола.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ