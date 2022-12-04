Франция вышла в 1/4 финала на 3-м ЧМ подряд. Французы действующие чемпионы

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Сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

В 1/8 финала французы одолели Польшу (3:1) и теперь сыграют с победителем пары Англия – Сенегал.

Франция вышла в 1/4 финала на 3-м чемпионате мира подряд. И доходила до четвертьфиналах на 4 чемпионатах мира из 5 последних.

Лишь на ЧМ-2010 они не вышли из группы и не попали в плей-офф. Напомним, что Франция – действующий чемпион мира. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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