Франция вышла в 1/4 финала на 3-м ЧМ подряд. Французы действующие чемпионы

вышла в 1/4 финала .

В 1/8 финала французы одолели (3:1) и теперь сыграют с победителем пары Англия – Сенегал.

Франция вышла в 1/4 финала на 3-м чемпионате мира подряд. И доходила до четвертьфиналах на 4 чемпионатах мира из 5 последних.

Лишь на ЧМ-2010 они не вышли из группы и не попали в плей-офф. Напомним, что Франция – действующий чемпион мира.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ