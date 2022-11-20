Во сколько играют Сборная Марокко – Сборная Испании, ЧМ-2022, 6 декабря, время начала матча
Во вторник, 6 декабря, сыграют сборная Марокко и сборная Испании в 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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