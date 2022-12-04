Колосков о переходе РФС в Азию: «Это развалит наш футбол, дорога в один конец. Придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Почетный президент РФС против перехода российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации.

«Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА.

Во-первых, кто-то дал гарантии, что в Азии нас ждут? Этот вопрос пока остается нерешенным.

Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи.

Переход в Азиатскую конференцию развалит наш футбол. Это дорога в один конец», – сказал Вячеслав Колосков.

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