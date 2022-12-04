Колосков о переходе РФС в Азию: «Это развалит наш футбол, дорога в один конец. Придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи»
Почетный президент РФС против перехода российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации.
«Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА.
Во-первых, кто-то дал гарантии, что в Азии нас ждут? Этот вопрос пока остается нерешенным.
Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи.
Переход в Азиатскую конференцию развалит наш футбол. Это дорога в один конец», – сказал Вячеслав Колосков.
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