Колосков о переходе РФС в Азию: «Это развалит наш футбол, дорога в один конец. Придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи»

Почетный президент против перехода российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации.

«Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА.

Во-первых, кто-то дал гарантии, что в нас ждут? Этот вопрос пока остается нерешенным.

Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи.

Переход в Азиатскую конференцию развалит наш футбол. Это дорога в один конец», – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ