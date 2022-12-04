Зарема о переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады все в Азиатской конфедерации»

Теги Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, в феврале 2022 года все российские команды отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. 

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