Зарема о переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады все в Азиатской конфедерации»

высказалась о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, в феврале 2022 года все российские команды отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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