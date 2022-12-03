Андрей Аршавин: «Сборной России нужны любые игры, чтобы показывать, что она жива. Не вижу смысла в переходе в Азию»

высказался о нынешнем положении сборной России.

– У сборной России прошли товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Нужны ли такие игры?

– Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.

– Какой вы видите дальнейшую судьбу сборной?

– Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется. Не только сборная. Но и клубы.

– Надолго – это сколько?

– Не знаю, года на три-четыре.

– Тогда, может, стоит посмотреть в сторону ?

– Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА. Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ