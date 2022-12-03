Аленичев против перехода РФС в Азию: «Нас будут ждать не такие сильные команды, как Франция, Испания, Италия»
Дмитрий Аленичев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Все-таки нужно ждать, что снимут бан. Трудно сказать, когда снимут, но, на мой взгляд, уходить в Азию не нужно.
– Почему так считаете? Из-за уровня футбола?
– Нас будут ждать не такие сильные команды, как Франция, Испания, Италия. Эти встречи более интересны и важны.
– Но ведь мы с большим трудом играем с Таджикистаном и Узбекистаном.
– Если бы были официальные игры, наши игроки играли бы по-другому.
– Проблема в мотивации?
– Вы не видели?
– Игроки говорили, что выкладывались.
– Неужели игрок скажет: «Нет, я играл на 50%»? Представляете реакцию болельщиков? Конечно, он скажет, что играет в полную силу, – сказал бывший футболист сборной России.
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