Генич о переходе РФС в Азию: «Мы сыграли с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией — и намучились со всеми. Будет очень непросто»

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Константин Генич оценил вероятность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«На ЧМ-2022 мы оценили представителей Азии, про которую все говорят: «Зачем РФС туда переходить — там же команды слабые!» Но что мы видим: корейцы бегут, с мячом работают; Япония играет смело.

А мы сыграли с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией — и намучились со всеми. А там еще и Иран.

Думаю, если мы туда перейдем, будет очень непросто. Ведь еще и перелеты (шесть-семь часов в самолете!), смена часовых поясов. Представляешь, что нас ждет?

Но давай думать позитивно. И надеяться, что Россия сыграет на чемпионате мира в 2026 году!» – сказал комментатор.

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