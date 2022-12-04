оценил вероятность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«На ЧМ-2022 мы оценили представителей Азии, про которую все говорят: «Зачем РФС туда переходить — там же команды слабые!» Но что мы видим: корейцы бегут, с мячом работают; играет смело.

А мы сыграли с , , Киргизией — и намучились со всеми. А там еще и .

Думаю, если мы туда перейдем, будет очень непросто. Ведь еще и перелеты (шесть-семь часов в самолете!), смена часовых поясов. Представляешь, что нас ждет?

Но давай думать позитивно. И надеяться, что Россия сыграет на чемпионате мира в 2026 году!» – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ