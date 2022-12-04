Сутормин о переходе РФС в Азию: «Неизбежно, если долго не будет еврокубков. Там много хороших сборных»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

— Азиатские сборные хорошо выступают на чемпионате мира. Много разговоров было про переход России в Азиатскую конфедерацию. Джикия сказал, что это неизбежно.

— Посмотрим. Если не будет долгое время еврокубков, то, конечно, неизбежно. Вышестоящие инстанции будут принимать решения. Конечно, мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в .

— Тебе не кажется, что это будет шагом назад?

— Нет. Почему? Тот же чемпионат мира показывает, что там есть много сборных, которые играют хорошо. Рано говорить об этом. Когда будет факт, тогда можно будет что-то понимать, – сказал хавбек «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ