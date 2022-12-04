Хавьер Пасторе: «Месси – лучший игрок мира. Он тащит, как и Марадона»

высоко отозвался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси делает то, чего мы все от него ждем. Против Австралии он сыграл красиво. После 2:1 взял на себя ответственность за команду, начал искать мяч, обводить и самостоятельно добираться до ворот. Мы все ждем этого от него, потому что он лучший игрок в мире.

После победы на Кубке Америка груз с его души спал, теперь все болельщики поддерживают его на сто процентов. Это пошло ему на пользу. Как и , он тащит. Они отличаются по способу общения, но смысл один и тот же», – сказал экс-игрок сборной Аргентины.

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