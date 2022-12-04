Морган заявил о «мучительно подобострастном фангерлинге» ВВС по отношению к Месси. Линекер ответил: «Здорово, что ты ненадолго вынырнул из недр Роналду»

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Пирс Морган недоволен, что эксперты ВВС в восторге от Лионеля Месси.

«Постоянный фангерлинг (чрезмерная поддержка – прим. Sports.ru) по отношению к Месси со стороны всех экспертов ВВС становится мучительно подобострастным. Беспокоюсь, что с кем-то из них может случиться «инцидент» в студии.

Успокойтесь, ребята. Он провел хороший матч против средней команды. Посмотрим, как он проявит себя в матче с хорошей командой», – написал в твиттере журналист и телеведущий.

На это ответил Гари Линекер, один из экспертов ВВС.

«Здорово видеть, что ты ненадолго вынырнул из недр Роналду, чтобы высказать свое мнение 😂😂», – написал экс-игрок сборной Англии.

Напомним, Морган ранее брал интервью у Криштиану Роналду, в котором тот раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага.

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