Месси поддержал Лаутаро: «Очень важный для Аргентины игрок, который живет голами»

поддержал форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

У нападающего «Интера» ни одного гола на . В последних двух матчах – против Польши (2:0) и Австралии (2:1) – Лаутаро выходил на замену.

«Лаутаро – очень важный игрок для нас. Он нападающий и живет тем, что забивает голы.

Важно, чтобы он хорошо подготовился к тому, что его ждет», – сказал Месси.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ