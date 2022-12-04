Месси поддержал Лаутаро: «Очень важный для Аргентины игрок, который живет голами»

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Лионель Месси поддержал форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

У нападающего «Интера» ни одного гола на ЧМ-2022. В последних двух матчах – против Польши (2:0) и Австралии (2:1) – Лаутаро выходил на замену.

«Лаутаро – очень важный игрок для нас. Он нападающий и живет тем, что забивает голы.

Важно, чтобы он хорошо подготовился к тому, что его ждет», – сказал Месси.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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