Рене Игита: «Давайте ценить Месси. Мы не знаем, через сколько веков появится такой игрок ☀️ 🐐»

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Рене Игита восхитился игрой Лионеля Месси в матче Аргентины с Австралией (2:1).

«Давайте ценить и наслаждаться игрой Лео Месси... Мы не знаем, через сколько веков появится еще один такой игрок ☀️ 🐐», – написал бывший вратарь сборной Колумбии, приложив эмодзи козла, которое используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest Of All Time – лучший на все времена).

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