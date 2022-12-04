Рене Игита: «Давайте ценить Месси. Мы не знаем, через сколько веков появится такой игрок ☀️ 🐐»

восхитился игрой в матче Аргентины с Австралией (2:1).

«Давайте ценить и наслаждаться игрой Лео Месси... Мы не знаем, через сколько веков появится еще один такой игрок ☀️ 🐐», – написал бывший вратарь сборной Колумбии, приложив эмодзи козла, которое используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest Of All Time – лучший на все времена).

«Это лучший Месси в истории Аргентины. Марадоновый». В Катаре – культ Лео

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