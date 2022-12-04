Рафаэл ван дер Варт: «Когда я играл против того самого Месси, звал маму. С ним было невозможно справиться. Сейчас его можно остановить»
Рафаэл ван дер Варт считает, что с Лионелем Месси сейчас можно справиться.
«Я играл против того самого Месси и, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был настолько хорош, что я не мог справиться с ним.
Сейчас его можно остановить», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов, «Реала» и «Тоттенхэма» для NOS.
Аргентина и Нидерланды сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.
У Месси 1-й гол в плей-офф ЧМ! Конец ужасной серии: ждал 16 лет, 8 матчей и 791 минуту
«Это лучший Месси в истории Аргентины. Марадоновый». В Катаре – культ Лео
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии