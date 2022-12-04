Рафаэл ван дер Варт: «Когда я играл против того самого Месси, звал маму. С ним было невозможно справиться. Сейчас его можно остановить»

Рафаэл ван дер Варт считает, что с сейчас можно справиться.

«Я играл против того самого Месси и, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был настолько хорош, что я не мог справиться с ним.

Сейчас его можно остановить», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов, «Реала» и «Тоттенхэма» для NOS.

и сыграют в 1/4 финала . Матч состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

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