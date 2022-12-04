«Все поймут, кто такой Месси, когда он завершит карьеру. Лео идеально сыграл с Австралией». Скалони о форварде

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре .

«За спиной Месси есть партнеры по команде. Убежден, что он играет лучше, когда его партнеры по команде действуют хорошо. Но в матче с Австралией Месси действительно сыграл идеально. Команда тоже была очень хороша.

Мы с Лео каждый день общаемся. Когда он завершит карьеру, все поймут, кто такой Месси. Мы все знаем это», – сказал Скалони после победы над Австралией (2:1) и выхода Аргентины в 1/4 финала .

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