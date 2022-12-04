«Все поймут, кто такой Месси, когда он завершит карьеру. Лео идеально сыграл с Австралией». Скалони о форварде
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре Лионеля Месси.
«За спиной Месси есть партнеры по команде. Убежден, что он играет лучше, когда его партнеры по команде действуют хорошо. Но в матче с Австралией Месси действительно сыграл идеально. Команда тоже была очень хороша.
Мы с Лео каждый день общаемся. Когда он завершит карьеру, все поймут, кто такой Месси. Мы все знаем это», – сказал Скалони после победы над Австралией (2:1) и выхода Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022.
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