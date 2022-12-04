«Ювентус» все еще должен Роналду 19,9 млн евро по тайному соглашению времен ковида

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По данным La Gazzetta dello Sport, у португальца было тайное соглашение с клубом, которое недавно обнаружили следователи. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не выплатил форварду 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.

Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт на 31 млн евро в год. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» заключили с форвардом частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 млн евро даже в случае его ухода в «Манчестер Юнайтед». Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.

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