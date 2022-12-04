Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 в случае перехода в «Аль-Наср» (Николо Скира)

работает над организацией перехода .

Как утверждает Николо Скира, в случае перехода Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение .

Саудовский клуб предложил 37-летнему форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год.

Роналду пока не принял предложение и думает над ним, так как хочет вновь сыграть в Лиге чемпионов.

Похоже, Роналду и правда думает о карьере в Саудовской Аравии (более 200 млн евро в год). И у него там есть пара вариантов

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