Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 в случае перехода в «Аль-Наср» (Николо Скира)
«Аль-Наср» работает над организацией перехода Криштиану Роналду.
Как утверждает Николо Скира, в случае перехода Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.
Саудовский клуб предложил 37-летнему форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год.
Роналду пока не принял предложение и думает над ним, так как хочет вновь сыграть в Лиге чемпионов.
Похоже, Роналду и правда думает о карьере в Саудовской Аравии (более 200 млн евро в год). И у него там есть пара вариантов
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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