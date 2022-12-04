Сестры Роналду назвали «тупым клоуном», «уродом» и «инвалидом» ведущего CNN, заявившего, что Криштиану – нарцисс

Сестры Криштиану Роналду ответили ведущему CNN, который назвал форварда нарциссом.

В эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, говоря о поведении Роналду, сказал, что он «страдает нарциссическим расстройством личности».

Элма и Катя Авейру, сестры футболиста, отреагировали на это высказывание.

«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый, клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма.

Элма Авейру репостнула эту сторис и добавила: «Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?»

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